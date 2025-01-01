Прокуратурата привлече към наказателна отговорност двама мъже - на 45 и на 50 години за извършена домова кражба в София, съобщиха от обвинението.

На 8 декември, чрез използването на неустановено техническо средство. обвиняемите са влезли в апартамент в жк. „Гоце Делчев“ и са откраднали от него вещи.

Разкриха крупна измама с матраци за 77 хил. лв. (СНИМКА)

Те са задържани, докато изнасяли откраднатото. Двамата са многократно осъждани, включително и за кражби.

Мъжете са арестувани за 72 часа, като предстои да им бъде поискан постоянен арест.