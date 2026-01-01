Ограничено е движението за тежкотоварни автомобили над 12 т по пътя Симитли – Гоце Делчев (при км 106) през ГКПП "Илинден - Ексохи" поради протест на гръцки граждани, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Шофьорите изчакват на място.

Поради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си. Информацията е към 06:00 ч. тази сутрин.

Протестиращите гръцки земеделци ще проведат национална среща в неделя (4 януари), за да определят следващите си действия.

Демонстрациите започнаха заради забавяне при изплащането на субсидии в резултат на корупционен скандал в гръцката агенция по земеделските плащания.