Водният режим в Брезник се облекчава, съобщиха от Общината.

Със заповед на кмета Васил Узунов, от тази събота - 31 януари до 1 март, включително вода ще се подава всеки ден от 5:00 до 23:00 часа.

През останалото време водоподаването ще бъде спирано. До момента жителите ползваха вода сутрин между 5:30 и 10:30 часа и вечер - между 17:30 и 22:30 часа.

Брезник с нов режим на водоподаване – вода по 10 часа дневно

От общинската администрация уточняват, че облекчението е възможно заради увеличения воден приток към язовир „Красава“ 2, чийто обем в момента е над 1 млн. куб. метра.

В последните седмици вода към населението е подавана за по-дълъг часови диапазон и през почивните дни - от 6:00 до 23:00 часа.

Въпреки това от Общината посочват, че заповедите за водния режим ще се издават ежемесечно, съобразно реалния приток и разход.

Режимът в Брезник беше въведен със заповед на кмета на 18 ноември 2024 година.