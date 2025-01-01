Удължават частичното бедственото положение в Брезник с още седем дни. Решението е взето на заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия, съобщиха от Областната администрация в Перник.

"В подобни ситуации най-важното е да защитим хората и да осигурим ефективна координация между институциите. Областният щаб е в готовност да подкрепи общината във всеки момент", е заявил областният управител на Перник Людмил Веселинов.

Кметът на община Брезник Васил Узунов е подчертал значението на взетото решение и е изказал благодарност към институциите за съдействието. В рамките на заседанието той е обяснил, че Общината в момента работи по сондажи в село Гърло, с което се цели да се намерят допълнителни водоизточници и да се гарантира устойчивото водоснабдяване на гражданите.

Уверение, че здравните власти следят внимателно ситуацията и извършват контрол на водоизточниците и превенция срещу епидемиологични рискове, е дал и директорът на Регионалната здравна инспекция в Перник д-р Михаил Златанов.

Частично бедствено положение за град Брезник влезе в сила от 11 юли т.г.. Мярката се взе на проведено заседание на Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. Налагането ѝ е във връзка с установени несъответствия на питейната вода по показател манган в града и село Ноевци, открити след физикохимични анализи, част от извършвания учестен мониторинг заради обявеното режимно водоподаване в общината. Във връзка със ситуацията бяха доставени цистерни с вода, които бяха поставени на шест места в града.

На 18 юли частичното бедствено положение бе удължено с още 30 дни със заповед на кмета на Брезник, която бе съгласувана с областния управител на Перник.

Миналия петък за втори път жители на Брезник излязоха на мирен протест във връзка с обявеното частично бедствено положение. Гражданите настояха за спешни действия, така че да се гарантира достъпът им до чиста питейна вода.