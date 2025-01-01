Да се намали цената на водата за жителите на Брезник, докато трае водната криза в града, поиска омбудсманът Велислава Делчева. Това съобщиха от пресцентъра на институцията. Делчева е изпратила писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и на околната среда и водите Манол Генов, както и до кмета на Брезник Васил Узунов, изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Ирена Георгиева – Динева и управителя на ВиК - Перник Стоян Цветанов. Поводът са жалби и две подписки от над 800 души, в които гражданите сигнализират омбудсмана, че от 1 септември по предписание на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Перник им е забранено използването на вода от яз. „Красава“ не само за пиене и приготвяне на храна, но и за хигиени дейности като къпане, миене на съдовете и на ръцете. Причина са резултатите от физико-химични и микробиологични анализи, които потвърждават наличие на манган, арсен и бактерията клостридиум перфрингенс.

Хората информират, че предоставените им до момента шест цистерни с вода за Брезник не достигат за покриване на нуждите им, не се зареждат своевременно, няма и организация за доставяне на вода на възрастни и самотно живеещи, които не могат да стигнат до цистерните.

В писмото си омбудсманът обръща внимание, че в момента ВиК операторът не изпълнява задълженията си да доставя непрекъсната и качествена водоснабдителна услуга в града. Нарушено е правото на гражданите на достъп до вода за питейно-битови нужди – основна жизнена потребност, но въпреки това, им се начисляват задължения и заплащат цената на водата като за питейна, а тя е негодна дори за битови цели.

„Това е недопустимо и несправедливо. Затова следва да се поеме отговорност и докато действат ограничителните мерки, указани от РЗИ Перник, е необходимо да се вземе решение да не се начисляват задължения за услугата „доставяне на вода“ на засегнатото население или да се намали цената на ВиК услугата“, пише омбудсманът.

Делчева настоява още да бъдат осигурени достатъчно водоноски, за да бъде гарантирано на засегнатото население достъп до питейна вода.

Велислава Делчева препоръчва да бъдат предприети пет конкретни действия, сред които обявяване на подробен план за непосредствени действия за справяне с водната криза в град Брезник и другите засегнати населени места в общината.

Да бъдат проведени изследвания за химическото състояние на водното тяло на яз. „Красава 2“ и резултатите и прогнозата да бъдат публикувани иска омбудсманът, както и да бъде предоставена публично информация за издадените за целите на питейното водоснабдяване разрешения за водоползване от Басейнова дирекция Западнобеломорски район и Община Брезник и контрола за спазването им.

Да бъдат идентифицирани възможните алтернативни източници за питейно водоснабдяване, включително, но не само, възможността за водоснабдяване чрез използването на водите на яз. „Дружба“, за която министърът на икономиката и индустрията е запознал общинските съветници.

Да бъдат одобрени финансовите операции на разплащане при изпълнение на инвестиционни проекти със средствата от европейски и национални публични фондове, а при нарушаване или застрашаване на основни права на гражданите да има гаранционен механизъм за спиране на тези плащания, иска още омбудсманът.

Сред аргументите на Велислава Делчева е, че 89,89% от стопанисваните водопроводи от ВиК-Перник на територията на община Брезник са азбестоциментови и напълно амортизирани, общите загуби на вода за 2024 г. в града са 72,75%, а в с. Режанци – 92,66%.

Омбудсманът пита колко км водопроводи са рехабилитирани към 1 септември, финализирана ли е процедурата по предаване на новоизградените и публичните активи след основен ремонт от Община Брезник на Асоциацията по ВиК – Перник, на какъв етап са процедурите по съгласуване и реализиране на подготвените проекти за снабдяване на Брезник и с. Ноевци от проучените алтернативни водоизточници (една от мерките, предприета от Общинския съвет за овладяване на кризисната ситуация).

Делчева търси отговор и на въпросите установени ли са незаконни присъединявания към водопроводната мрежа и нерегламентирани ползвания и ако да – колко на брой са и какви действия са предприети, на какъв етап е процедурата по финансиране на останалите 18 проекта по Инвестиционната програма на общините, свързани с подобрение на ВиК инфраструктурата, на какъв етап е процедурата по сключване на споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по ул. „Елена Георгиева“, ул. „Борис Антов“ и ул. „Шипка“ гр. Брезник“.

В писмото си до двамата министри омбудсманът алармира, че гражданите на Брезник са недоволни и подготвят протести заради допуснато бездействие по служба в нарушение на основното право на чиста и достатъчна по количество вода за пиене, като се създава реална опасност за здравето и живота им.

„Проявите на гражданите са в отговор на задълбочаващ се през последните години управленски дефицит относно поддържането на рационално използване на водата при спазване на първостепенния приоритет за осигуряване на жизненоважните потребности за питейно водоснабдяване на жителите. Настояват държавата да предприеме незабавни мерки за намиране на трайно решение за постоянен, целогодишен достъп до чиста питейна вода“, пише омбудсманът.

По-рано днес заместник-кметът на Брезник Мария Добревска обяви, че въпреки водния режим и действащото частично бедствено положение новата учебна година ще започне нормално.

Частично бедствено положение в Брезник беше обявено на 11 юли, след което беше удължено през август. В края на месец август кметът на Брезник Иван Бъчваров обяви промяна на графика на режимното водоподаване в града от началото на септември. Във връзка със ситуацията Община Брезник обяви, че е предприела мерки за осигуряване на алтернативно водоснабдяване чрез сондажи. В процес на обсъждане е и вариант за подаване на вода от язовир "Дружба" край пернишкото село Мещица чрез изграждането на 15-километров водопровод.