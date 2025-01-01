Със заповед на кмета на Брезник Васил Узунов от днес в града влиза в сила нов график за режимното водоподаване. Документът е публикуван на сайта на общинската администрация. Според него жителите на града ще разполагат с вода общо десет часа в денонощието, съобщи кореспондентът на БТА в Перник Милен Миланов.

Сутрешният интервал, в който ще има водоснабдяване през делничните дни, вече ще бъде от 5:30 до 10:30 ч., като така се удължава с час и половина спрямо досегашния график.

Вечер водата ще се подава между 17:30 и 22:30 ч., вместо до 21:00 ч., както беше досега.

През останалото време водоподаването ще бъде прекъснато. В събота и неделя графикът остава непроменен и е идентичен с този през седмицата. Контрол по заповедта е възложен на заместник-кмета на община Брезник Иван Бъчваров.

Режимното водоподаване в Брезник бе въведено със заповед на кмета и е в сила от 18 ноември миналата година.

По данни на Община Брезник наличният воден обем на язовир "Красава 2" към вчерашна дата е 833 373 куб. м.