Семейство от Смолян дари 15 инхалатора на Детско отделение в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“.

Това съобщи д-р Даниела Дариткова, която е общопрактикуващ лекар и работи в отделението. Дарителите са пожелали да останат анонимни.

„Апаратурата значително ще подобри възможностите за лечение и грижа за най-малките пациенти. Доказано е, че инхалаторната терапия е съвременен и ефективен метод при лечението на голяма част от инфекциите на горните дихателни пътища при децата, а новите апарати ще подпомогнат още по-качественото медицинско обслужване“, каза д-р Даниела Дариткова.

"Детско отделение на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“-Смолян ще посрещне предстоящите коледни и новогодишни празници с много усмивки, благодарение на благородството и съпричастността на дарители от региона", посочи Стефка Пекова - старша сестра на Детско отделение. В навечерието на Коледа радост за децата донесоха и много малки, но големи по сърце дарители.

Ученици от ОУ „Д-р Асен Златаров“ поднесоха подаръци за малките пациенти, а децата от Детска градина „Дъга“ - село Смилян, група „Мечо Пух“, дариха коледна украса и подаръци. Първокласници от село Герман изпратиха три кашона с играчки за учебната стая, както и ръчно изработена книга с техни рисунки и сърдечни пожелания.

Ръководството и екипът на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“-Смолян изразяват своята признателност към всички дарители за проявената човечност и подкрепа.