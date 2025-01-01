Възмутително посегателство в София на 19 декември остави тежко болен мъж без единственото му средство за придвижване. След вълна от съпричастност, обаче, настъпи щастлив обрат.

Всичко започва, когато посред бял ден крадат автомобила на Светлозар Дончев, в който се е намирала и инвалидната му количка. Той е самотен баща, който се грижи за 13-годишния си син, но заради прогресиращо заболяване, което води до ампутации, е напълно нетрудоспособен, разказа NOVA.

„Не мога да определя какъв човек може да се доближи до автомобил със стикери за инвалид. Количката не е малка, вижда се. Ако този човек имаше съвест, можеше поне нея да свали. Явно му е трябвала колата“, сподели Светлозар.

Последва огромна вълна от подкрепа и добри хора.

Още същия ден инвалидната количка е била възстановена. Мъжът изказа благодарност и към голяма софтуерна компания, чието име дори не знае, но която го подкрепя финансово през цялата година.

„Преди не вярвах в хората, защото не се поздравявахме. Сега го виждам от първо лице - в България има страшно много добри хора и аз оцелявам, благодарение на тях. Те слагат хляб на масата ми“, каза през сълзи Светлозар.

Фирми, доброволци и дарители се обединиха около една кауза – да върнат надеждата и достойнството там, където бяха отнети.

„Още не мога да повярвам. Получих 130 хиляди лева за лечение, които нямаше как да събера иначе. Хора от Сливен ми дариха кола. Вече нямам нужда от друго, благодаря ви”, сподели още Светльо.

Междувременно полицията работи по установяване самоличността на извършителя.