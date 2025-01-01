От началото на следващия месец се променя графикът на режимно водоподаване за Брезник. Това е записано в заповед на изпълняващия длъжността кмет на общината Иван Бъчваров, публикувана на сайта на местната администрация.

Частично бедствено положение: Раздават минерална вода в община Брезник

Сутрешният часови диапазон, в който населението на общинския център ще има вода през седмицата, се запазва от 5:30 до 9:00 часа. Промяна ще има вечер, когато водата ще се пуска от 17:30 до 21:00 часа, а не както досега - до 22:00 часа.

През останалото време подаването ще се преустановява. В съботните дни графикът ще е същият, както през седмицата. В сила остават и въведените ограничения за ползване на подаваната от язовир „Красава“ 2 вода за питейни нужди и приготвяне на храна, като за целта на населението се доставя вода с водоноски. Те са разположени на няколко места в града.

Кметът на Брезник Васил Узунов издаде заповед, с която се пристъпи към въвеждането на режимно водоподаване. Мярката започна да действа от 18 ноември миналата година. На 11 юли беше обявено и частично бедствено положение за града, което продължава и към момента.

Удължават частичното бедственото положение в Брезник с още 7 дни

Налагането ѝ се взе предвид установените несъответствия на питейната вода по показател манган в града, открити след физикохимични анализи, част от извършвания учестен мониторинг заради обявеното режимно водоподаване в Общината.

Във връзка със ситуацията Община Брезник обяви, че е предприела мерки за осигуряване на алтернативно водоснабдяване на града чрез сондажи. В процес на обсъждане е и вариант за подаване на вода от язовир "Дружба" край пернишкото село Мещица чрез изграждането на 15-километров водопровод.