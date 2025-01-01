За трети път Община Брезник организира пункт за безплатно раздаване на бутилирана минерална вода в сградата на читалището.

Мярката е във връзка с въведено частично бедствено положение в града заради установени несъответствия на питейната вода по показател манган, открити след физикохимични анализи, част от извършвания учестен мониторинг заради обявеното режимно водоподаване в общината.

Заместник-кметът на Брезник Мария Добревска съобщи, че са доставени около 500 бутилки с минерална вода, които са закупени със средства на Общината.

„Бутилките са от пет литра и се дава по един брой от тях на човек. Вода е предвидена и за възрастни хора или такива с увреждания, които поради невъзможност не могат да излязат. Както виждате, водата се свършва много бързо.

Във връзка с кампанията публикуваме съобщения във фейсбук страницата и сайта на Община Брезник, както и на хартиен носител. По този начин хората се информират и идват на място“, каза заместник-кметът.

Тя обясни, че такива пунктове предстои да се организират и занапред. Паралелно с тях в града регулярно се доставят цистерни с вода от "Водоснабдяване и канализация" ООД – Перник, разположени в няколко точки.

Частичното бедствено положение за град Брезник влезе в сила от 11 юли. Мярката бе взета на заседание на Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.

Налагането ѝ е във връзка с установени несъответствия на питейната вода по показател "манган" в града и село Ноевци, открити след физикохимични анализи, част от извършвания учестен мониторинг заради обявеното режимно водоподаване в общината. Във връзка със ситуацията бяха доставени цистерни с вода на шест места в града.

На 18 юли частичното бедствено положение бе удължено с още 30 дни със заповед на кмета на Брезник, която бе съгласувана с областния управител на Перник.

Миналия петък за втори път жители на Брезник излязоха на мирен протест във връзка с обявеното частично бедствено положение. Гражданите настояха за спешни действия, така че да се гарантира достъпът им до чиста питейна вода.