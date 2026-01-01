Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 43-годишен мъж за опит за кражба в София, съобщиха от обвинението.

На 26 януари от паркиран автомобил на бул. „Витоша“, обвиняемият е направил опит да отнеме портфейл с документи, 280 евро, 5000 сръбски динара и 100 лева.

Опитът му е останал недовършен, поради независещи от него причини. Мъжът е осъждан ефективно на „лишаване от свобода“ за идентични престъпления.

Той е задържан за 72 часа, като му е поискан постоянен арест.