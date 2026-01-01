За 3 дни по внесени обвинителни актове в прокуратурата жена бе осъдена два пъти за кражби в София, съобщиха от от обвинението.

На 9 юни 2025 г. в магазин, обвиняемата е отнела дамска чанта с портмоне с 440 лева от жена. Тя е била оставила без надзор чантата си.

На 5 август 2025 г. в магазин, тя откраднала от възрастна жена портмоне с 540,88 лева. Пострадала е била оставила портмонето си в пазарска чанта и докато избирала продукти, които да купи, обвиняемата отнела портфейла.

Жената е осъждана за извършени престъпления 24 пъти в България и няколко пъти в чужбина. В хода на разследванията са разпитани свидетели и са направени експертизи, които сочат жената като автор на деянията. Разследванията са приключили с внасяне на обвинителни актове в съда.

Тя е признала вината си по двете обвинения пред състави на Софийски районен съд. По едното обвинение ѝ е наложено наказание 1 година и 10 месеца „лишаване от свобода“, което е окончателно.

По второто обвинение е осъдена на 2 години затвор. Тази присъда подлежи на обжалване пред Софийски градски съд. Двете наказания подсъдимата следва да изтърпи ефективно при първоначален „строг режим“.