Софийска районна прокуратура обвини и задържа 35-годишна жена за кражба на голяма сума пари.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 17 декември 2025 г. около 1 часа от жилище в ж. к. „ Надежда“ в София, обвиняемата А.М. е откраднала от мъж мъж сумата от 21 500 лева.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 194, ал. 1 от Наказателния кодекс, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор А.М. е задържана за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемата.