Министерският съвет одобри 1 186 674 евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини.

Средствата се предоставят за 2028 деца от четири общини - Столична, Пловдив, Варна и Родопи.

С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 1 ноември до 31 декември 2025 г. и ще бъдат преведени по бюджетите на общините.

По тази мярка се компенсират семейства с деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.