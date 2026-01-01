Министерският съвет прие Решение за приемане на актуализиран Национален план за противодействие на тероризма.

Планът е изготвен в отговор на устойчивото нарастване на нивата на терористична заплаха в световен мащаб в изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 3 от Закона за противодействие на тероризма и чл. 5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.

При изготвянето му са взети предвид измененията и допълненията на Наказателния кодекс и на Закона за противодействие на тероризма (обн. ДВ бр. 61 от 29.07.2025 г.).

Основни цели на плана са осигуряване на постоянна и адекватна защита на гражданите, територията и националните интереси на Република България срещу терористични заплахи; координиране на действията на компетентните държавни органи и превенция чрез установяване и отстраняване на факторите, способстващи извършването на тероризъм.

Планът създава организация за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите и средствата за предотвратяване и неутрализиране на терористични заплахи, и за овладяване на ситуацията и ликвидиране на последствията при осъществен терористичен акт.