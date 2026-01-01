От 1 февруари 2026 г. София започва да се управлява по нов модел, който цели да направи администрацията по-ефективна, отговорна и прозрачно работеща. Това съобщиха от Столична община.

Реформата на кмета Васил Терзиев, одобрена от Общинския съвет през декември 2025 г., въвежда ясни правила за разпределение на правомощията, контрол и отговорности, без да увеличава броя на служителите в администрацията.

Край на работата „на парче“

Новата структура обединява разпокъсаните функции в общинската администрация и дава възможност за координирано планиране и управление на града. През последните десетилетия управлението на София се основаваше на модел, при който отделни проекти и планове се изпълняват независимо, без да се отчитат кумулативните ефекти върху кварталите, инфраструктурата и публичните пространства.

Резултатът е видим: квартали с липса на тротоари и детски градини, хаотично застрояване, неравномерно третиране на проекти и инфраструктура, която често се създава постфактум. Новата структура цели да сложи край на тези практики.

Градско планиране и развитие

Създава се ново направление „Градско планиране и развитие“, ръководено от заместник-кмет. В него се обединяват устройственото и инфраструктурното планиране, контрола върху инвестиционното проектиране и строителството, градската среда и културното наследство.

Целта е координирани решения, които да гарантират баланс между застрояване, инфраструктура, зелени площи и публични пространства. Засилен е контролът върху целия строителен процес – от разрешението за строеж до въвеждането в експлоатация – с акцент върху паркирането, озеленяването и прозрачността на решенията.

Заместник-кметът по „Градско планиране и развитие“ Любо Георгиев носи политическата отговорност за визията и координацията, докато главният архитект запазва експертните си функции по Закона за устройство на територията. По този начин се разделят политическата и експертната роля, което премахва порочната практика главният архитект да се превръща във властова фигура.

Новото направление интегрира културното наследство в градското планиране, като създава пълна дигитална база данни за недвижимите ценности, позволява по-ранна намеса при рискови обекти и включва паметниците в общата визия за развитие на града.

Също така се обединяват културата и туризма в едно направление, за да се постигне по-добра стратегия за използване на културния потенциал на София и международното позициониране на града.

Образование и грижа за децата

Образованието се обособява като самостоятелен ресор, с фокус върху предучилищното образование и грижата за децата. През 2025 г. са разкрити 1 464 нови места в детските градини, а за първите две години от мандата общият брой на новоразкритите места достига близо 2 468. Целта е до края на мандата да няма нито едно дете без адекватна грижа. Новият ресор ще бъде ръководен от Десислава Желязкова, досегашен директор на дирекция „Образование“.

Сигурност и координация при кризи

Създава се направление „Сигурност“, което обединява дейностите по обществен ред, превенция и реагиране при кризи. Ресорът ще бъде ръководен от Лъчезар Милушев – експерт с над 30 години опит в системата за национална сигурност и МВР.

Новата структура осигурява хоризонтална координация между общинските направления, районните кметове, общинските предприятия и държавните институции, включително МВР, пожарна и здравни служби.

Реформата не увеличава общата численост на администрацията. Преходът се извършва с минимални съкращения – под 5% от щата – основно в дирекция „Общински приходи“, благодарение на дигитализацията на процесите. Освободеният ресурс се пренасочва към направления с по-голямо натоварване, където има нужда от повече персонал.

С новата структура София се ориентира към по-устойчиво, прозрачно и координирано управление, което поставя основата за дългосрочно планиране, справедливо разпределение на ресурсите и по-добро качество на живот за гражданите.