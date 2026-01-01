Президентът на САЩ Доналд Тръмп изглежда заплаши с нова атака срещу Иран, ако страната не „сключи сделка“ по въпроса за ядрените оръжия, след като Техеран отхвърли преговорите.

„Надявам се Иран бързо да „седне на масата“ и да договори честна и справедлива сделка – БЕЗ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ“, написа американският лидер в социалната мрежа Truth Social. Републиканецът отбеляза, че „огромна армада се насочва към Иран“.

„Както вече казах на Иран и преди – СКЛЮЧЕТЕ СДЕЛКА! Те не го направиха и последва „Операция „Среднощен чук“, която доведе до мащабно разрушение в Иран. Следващата атака ще бъде много по-лоша!“, добави Тръмп.