Запознайте се с първото за годината сладко бебе в зоопарка във Варна.
Муфлончето вече се разхожда с мама и опознава света.
Муфлоните са вид бозайник от семейство кухороги.
Обикновено обитават скалисти планински местности около границата на гората, съобщиха от зоопарка.
Предпочита по-топлите южни склонове. Предпочита сухия климат.
Зоопаркът работи всеки ден от 9:00 до 16:30 часа.