Запознайте се с първото за годината сладко бебе в зоопарка във Варна.

Муфлончето вече се разхожда с мама и опознава света.

Звездата на зоопарка във Варна в атака: Леопардчето бебе Вики не спира да се забавлява (ВИДЕО)

Муфлоните са вид бозайник от семейство кухороги.

Зоопарк-Варна

Обикновено обитават скалисти планински местности около границата на гората, съобщиха от зоопарка.

Зоопарк-Варна

Предпочита по-топлите южни склонове. Предпочита сухия климат.

Зоопарк-Варна

Зоопаркът работи всеки ден от 9:00 до 16:30 часа.