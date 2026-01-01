Благомир Коцев е в Брюксел, за да представи становището си за Черноморската стратегия на Европейския съюз пред Комитета на регионите.

В 15 часа българско време той проведе съвместна пресконференция с президента на парламентарната група на Обнови Европа Валери Айер и българския евродепутат Никола Минчев.

Срещите му през деня са само на една тема и това е кризата с върховенството на закона в България. Във вторник Коцев заяви, че ще проведе разговори с екипа на комисаря за правосъдието, президента на АЛДЕ Свеня Хан, както и представители на други политически семейства.

"Истината е, че България е една завладяна държава, държава-зaложник, уви - това е реалността", каза Коцев в ЕП.

"Институциите са завладени, това не е просто мое мнение, това е мнение на близо 85% от българите, които в последни проучвания на общественото мнение подкрепиха последните масови протести, хората излязоха по улиците на София и други големи градове. Свалиха едно корумпирано правителство, било на власт в продължение на една година", каза още варненският кмет.