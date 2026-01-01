Тридесет и пет годишна французойка е получила смъртоносни рани при нападение с нож в Люксембург, чийто предполагаем извършител, на 27 години, е бил задържан, потвърди днес прокуратурата на Великото херцогство, цитирана от Франс прес.

Инцидентът е станал вчера в ранния следобед в Лимпертсберг, един от кварталите на столицата Люксембург.

Според съобщение на прокуратурата въоръжен с нож мъж, е ранил тежко две жени - французойка и 36-годишна гражданка на херцогството, преди да избяга.

"Те са били тежко ранени, като едната от тях е починала малко след това от раните си", а другата е била транспортирана в болница в тежко състояние, посочи в изявление полицията на Великото херцогство.

По време на бягството си предполагаемият нападател е претърпял автомобилна катастрофа в Лимпертсберг, но е продължил пътя си и е бил открит и задържан от полицията в друг район на север от столицата.

Този следобед разпитът му все още продължаваше и мотивите му оставаха неизвестни.

Според прокуратурата между този мъж, който не живее в Люксембург, и двете жени няма никаква родствена връзка. В рамките на разследването е установено, че няма други замесени в инцидента, добавиха от прокуратурата.