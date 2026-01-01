Правителството добави към Списъка на защитените специалности четири нови. Това стана ясно след днешното правителствено заседание.

Първата е Италианска филология, заради драстично намаляване на броя на студентите и недостига на специалисти, владеещи италиански език.

Университетите вече ще приемат студенти с общи изпити по математика и физика

Защитени стават и три специалности от направление „Музикално и танцово изкуство“, свързани с дирижиране на народни състави, на народен хор и на народен оркестър.

Целта е да се подпомогне подготовката на висококвалифицирани кадри в областта на българското музикално и танцувално изкуство.