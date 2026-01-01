Общо 208 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Един човек е загинал, а други двама са пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си. Пожарникарите са реагирали на 252 сигнала за произшествия.

Жена загина, а мъж пострада при два отделни пожара в села в област Бургас. Първият сигнал е подаден в 05:48 ч. за пожар в къща в село Билка, община Руен. При инцидента е загинала 73-годишна жена, а жилището е почти напълно унищожено от огъня. По-късно, в 08:49 ч., в оперативния център в Бургас е получено съобщение за втори пожар – този път в къща в село Константиново, община Камено. При него е пострадал 85-годишен мъж, който е с изгаряния по долните крайници. Той е транспортиран до болница от екип на спешна помощ. Причините за възникването на двата пожара се изясняват.

Малко след 16:00 ч. вчера в пожарната във Варна е получено съобщение за пожар на лек автомобил „Фолксваген Голф 2“, намиращ се на бензиностанция в с. Пчелник, общ. Долни чифлик. Пострадало е момче на 14 години. То е получило изгаряния от втора степен по горните крайници и лицето. Момчето е транспортирано с личен автомобил до лечебно заведение.

В 00:19 ч. вчера е получено съобщение за пожар в леки автомобили в София в ж.к. Хаджи Димитър. Унищожени са лек автомобил „Опел Зафира“, лек автомобил „BMW 330“, частично е засегнат лек автомобил „Тойота Land Cruiser“.