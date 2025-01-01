Столична община с информация за въведената временна организация на сметосъбирането в районите „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“.

Стараем се да не допускаме кризисна ситуация с отпадъците в "Слатина", "Подуяне" и Изгрев", заяви на брифинг пред Столичната община заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

В район "Подуене" има три големи камиона и два малки на терен, които извършват сметоизвозване, в район "Слатина" два големи и три малки, в район "Искър" разполагат с три големи камиона и от утре ще започнат регулярно сметоизвозване в техния район, казаха от Столична община на брифинг.

Ситуацията в район "Подуене" е малко по-добре, почистен е половината от района, а в "Слатина" е малко над 1/3 от района.

Кметът на "Подуяне" Кристиян Христов съобщи на брифинга, че вчера ж.к. "Левски В" и ж.к. "Левски Г" са били обслужени напълно от сметосъбираща техника, но в "Сухата река" е имало сериозно забавяне. Днес обаче влизаме в ритъм и извозването на отпадъците се подобрява, каза Христов.

Георги Илиев, кмет на "Слатина", информира, че има няколко обекта на територията на района, които изискват по-специално внимание, като софийското летище, което е обект от националната сигурност и изисква специален камион за сметоизвозване, което отнема повече време като организация. В района има и много посолства, добави Илиев.

И двамата районни кметове призоваха гражданите да изхвърлят отпадъците си разделно и да не поставят до контейнерите едрогабаритни отпадъци. Илиев сигнализира, че в "Слатина" вече има случаи на затрупване на контейнери с множество големи кашони от електрическа техника, което по неговите думи може и да е умишлено.

И в "Слатина", и в "Подуяне" контейнерите по главните улици и булеварди са почистени, проблемни са вътрешнокварталните улици.

Припомняме, че от вчера Столична община е в сила временна организация на сметосъбирането в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" (Зона 3).

Мярката се налага поради изтичане на настоящия договор с ДЗЗД "Грийн Партнърс" и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Целта е да се гарантира непрекъснатост на услугата и да не се допусне хаос с отпадъците в трите района, обясниха от Общината.

Кметът Васил Терзиев призова вчера гражданите да са спокойни, тъй като за трите района е свършена необходимата работа, има подготовка и мобилизация, като е осигурена допълнителна техника. По думите му временната организация може да продължи няколко седмици.

Столичната община мобилизира всички възможни ресурси за покриване на Зона 3 и гарантиране на редовно сметоизвозване в трите района, информираха още от администрацията. Временната организация започва с пет сметосъбиращи машини и шест по-малки камиончета на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО). Още шест сметосъбиращи камиона се очакват в началото на декември. Тази техника е достатъчна за покриване на зоната, отбелязаха от Общината.