Папа Лъв Четиринадесети
Папа Лъв Четиринадесети / БТА

Папа Лъв Четиринадесети се срещна днес с венецуелската опозиционна лидерка и лауреат на Нобеловата награда за мир през 2025 г. Мария Корина Мачадо, съобщи Ватиканът, цитиран от световните агенции и от АНСА.

Все още няма допълнителна информация за срещата, която е част от днешната програма на папата, гласи съобщението на Ватикана.

Папа Лъв Четиринадесети, който е първият папа, роден в САЩ, призова за гарантирането на независимостта на Венецуела след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските специални сили по заповед на американския президент Доналд Тръмп, напомня Ройтерс.

 

По темата

Николай Джамбазов/БТА
Последвайте ни

Свят