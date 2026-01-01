Папа Лъв Четиринадесети се срещна днес с венецуелската опозиционна лидерка и лауреат на Нобеловата награда за мир през 2025 г. Мария Корина Мачадо, съобщи Ватиканът, цитиран от световните агенции и от АНСА.

Все още няма допълнителна информация за срещата, която е част от днешната програма на папата, гласи съобщението на Ватикана.

Папа Лъв Четиринадесети, който е първият папа, роден в САЩ, призова за гарантирането на независимостта на Венецуела след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските специални сили по заповед на американския президент Доналд Тръмп, напомня Ройтерс.