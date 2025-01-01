Дъщерята на венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо прие Нобеловата награда за мир от името на майка си, часове след като беше съобщено, че ще пропусне церемонията, предаде Асошиейтед прес.

Мачадо се укрива и не е виждана публично от 9 януари, когато беше задържана за кратко на протест в Каракас. Йорген Ватне Фриднес, председател на Норвежкия Нобелов комитет, заяви на церемонията по награждаването, че „Мария Корина Мачадо е направила всичко по силите си, за да може да присъства на церемонията тук днес – пътуване в ситуация на изключителна опасност“.

„Въпреки че тя няма да успее да пристигне за тази церемония и днешните събития, ние сме изключително щастливи да потвърдим, че тя е в безопасност и че ще бъде с нас тук, в Осло“, заяви той под аплодисменти.

Директорът на Норвежкия Нобелов институт и представител на Мачадо заявиха по-рано днес, че тя няма да може да присъства на церемонията. Вместо това го направи дъщеря ѝ Ана Корина Соса.

Мария Корина Мачадо заяви в аудиозапис на телефонен разговор, публикуван на уебсайта на Нобеловата награда, че много хора са „рискували живота си“, за да може да пристигне в Осло.

„Знам, че стотици венецуелци от различни части на света са успели да достигнат до вашия град и в момента са в Осло – семейството, моят екип, толкова много колеги“, добави Мачадо.

„И тъй като това е награда за всички венецуелци, вярвам, че ще бъде получена от тях. Веднага щом пристигна, ще мога да прегърна цялото си семейство и децата си, които не съм виждала от две години, и толкова много венецуелци, норвежци, които познавам, че споделят нашата борба“, заяви тя.

Латиноамерикански сановници присъстваха днес в знак на солидарност с Мачадо, включително аржентинският президент Хавиер Милей, президентът на Еквадор Даниел Нобоа, президентът на Панама Хосе Раул Мулино и парагвайският президент Сантяго Пеня.