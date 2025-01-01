Нобеловата лауреатка за мир, венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо е родена през октомври 1967 г. По образование e инженер, учила е и финанси, се пояснява в биографична справка за нея на сайта на Нобеловите награди. За кратко е работила в сферата на бизнеса.

През1992 г. създава фондацията „Атенеа“, която работи в полза на бездомните деца в Каракас.

Десет години по-късно тя един от основателите на „Сумате“, организация, която насърчава честните и свободни избори, подготвя наблюдатели за изборите и наблюдава гласуванията в страната.

Мария Корина Мачадо спечели Нобеловата награда за мир

През 2010 г. Мария Корина Мачадо е избрана за депутат в парламента на страната. През 2014 г. е отстранена от властите от депутатския пост. През 2017 г. Мачадо подпомага основаването на коалицията „Аз съм Венецуела“, която обединява продемократични сили в страната.

Gulliver/Getty Images

През 2023 г. Мария Корина Мачадо се кандидатира за президент на изборите през следващата 2024 г. Но изборните власти на Венецуела блокираха кандидатурата й. Тогава тя подкрепи кандидатурата за президент на Едмундо Гонсалес Урутия.

На изборите през 2024 г. опозицията се мобилизира и събра документация, според която Урутия е бил действителният победител във вота. Режимът във Венецуела обаче обяви за победител настоящия венецуелски лидер Николас Мадуро и затегна хватката около властта.