Руското министерство на отбраната съобщи днес, че силите му са превзели село Новобойковское в югоизточната Запорожка област в Украйна, предаде Ройтерс.

„В резултат на решителните действия на частите на войскова групировка „Днепър“ е освободено населеното място Новобойковское в Запорожка област“, се казва в съобщение на министерството.

Министерството на отбраната съобщи още, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили през последното денонощие пет управляеми авиобомби и 52 дрона от самолетен тип на украинските военновъздушни сили.