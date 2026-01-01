Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна днес на работно посещение в Хърватия, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ. Рюте бе посрещнат в Загреб от хърватския премиер Андрей Пленкович, а посещението му е част от обиколка на страните членки на Алианса.

Рюте посети военната база "Полковник Марко Живкович" край Загреб, където Пленкович му показа част от модерното въоръжение на хърватската армия - 12 самолета "Рафал", шест турски дрона "Байрактар", четири хеликоптера "Блек Хоук", като още осем ще бъдат доставени на Хърватия до 2028 година.

"От началото на тази година с нашите нови самолети напълно поехме контрола над хърватското небе", обясни началникът на Генералния щаб на Хърватските въоръжени сили генерал-полковник Тихомир Кундид на Рюте. " Хърватските въоръжени сили са в преход от източно на западно военно оборудване и технологии", допълни той.

U sklopu posjeta @SecGenNATO Marka Ruttea Republici Hrvatskoj zajedno s predsjednikom Vlade @AndrejPlenkovic i načelnikom Glavnog stožera general-pukovnikom Tihomirom Kundidom posjetili smo Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Tijekom posjeta predstavljene su sposobnosti HRZ-a koje je… pic.twitter.com/UeG0jM8hbz — Ivan Anušić (@ivananusic12) January 12, 2026

По-късно днес Рюте и Пленкович ще проведат среща в сградата на хърватското правителство "Бански двори" в Загреб. След това двамата ще дадат съвместна пресконференция.

Генералният секретар на НАТО ще положи венец пред Паметника на отечеството и ще участва в среща с представители на хърватската отбранителна промишленост в Националната и университетска библиотека в хърватската столица.

Очаква се Рюте да се срещне днес и с хърватския президент Зоран Миланович и с председателя на хърватския парламент Гордан Яндрокович.

Миналата седмица Миланович коментира пред хърватски медии, че не е съгласен с много от изявленията на Рюте, но ще се срещне с него и ще чуе какво има да каже.

Генералният секретар на НАТО идва в Хърватия може би в най-чувствителния момент за Алианса през последните 20 години, коментира ХРТ. Това е моментът, в който Доналд Тръмп, президентът на най-голямата страна членка САЩ, открито поставя под въпрос територията на друга страна членка, а именно въпроса за Гренландия - автономна територия на Дания.

В тази ситуация Хърватия иска да покаже, че е надежден партньор, който изпълнява всичките си задължения в рамките на Алианса.

Към момента Хърватия е надхвърлила 2 процента от БВП за отбрана – сега този процент е 2,08, а също така досега е изпратила на Украйна около 240 милиона евро военна помощ.