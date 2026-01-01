Българка, участвала в най-голямата измама със социални помощи в историята на Великобритания, отново е започнала да получава държавна финансова подкрепа, като същевременно се оплаква, че съдебният процес я е депресирал.

Цветка Тодорова беше осъдена на три години лишаване от свобода през май 2024 г. за участието си в престъпна схема, с която от британските данъкоплатци са били източени над 53 милиона паунда.

След излизането си от затвора 54-годишната жена се е върнала в дома си в Лондон и отново е подала заявление за социални помощи. По думите ѝ съпругът ѝ получава около 1300 паунда месечно.

В интервю Тодорова заявява, че ще оспорва опитите да бъде депортирана в България и открито говори за начина си на живот, финансиран от Обединеното кралство.

„Не искам да напускам Великобритания. Семейството ми е тук. Харесва ми тук, страната ми помага. От 30 декември отново получавам помощи, около 200 паунда на месец. Нямам право да работя. Съпругът ми получава над 1000 паунда по програмата Universal Credit – мисля, че са около 1300 плюс още средства“, каза тя пред Daily Mail.

Българите, източили 53 млн. паунда на Острова, ще върнат само 4%

След публикуването на интервюто британското Министерство на труда и пенсиите обяви, че преразглежда решението за отпускане на помощи на Тодорова.

Междувременно се съобщава, че и други членове на престъпната група водят спокоен живот след освобождаването си.

Самата Тодорова, която по-рано е описвала престоя си в затвора „като ваканция“ и се е хвалила, че е ходила на фризьор и маникюр – сега твърди, че е в лошо здравословно състояние.

„Съпругът ми е депресиран, аз също. Вдигнах кръвно заради делото. Той има силни болки в гърба. Профилът ми за помощи беше закрит, сега отново го отварят“, каза тя.

Тодорова и още четирима съучастници са източвали системата за социални помощи в продължение на около четири години и половина, като са подавали хиляди фалшиви заявления по програмата Universal Credit.

Българска банда във Великобритания източила 53,9 милиона лири чрез измами с помощи

Всички, с изключение на един от тях, вече са освободени от затвора и се намират под имиграционен надзор в очакване на депортация. Това обаче може да стане едва след приключване на процедурите по конфискация на незаконно придобитите средства.

На трима от участниците – Галина Николова (40 г.), Патриция Панев (28 г.) и Стоян Стоянов (29 г.) - е било разпоредено да върнат общо едва 1 милион паунда – малка част от откраднатата сума. Тодорова и още един обвиняем ще се явят на отделни заседания по конфискацията на по-късен етап.

В интервюто си Тодорова твърди още, че служители и затворници в затвора Bronzefield плакали, когато била освободена.

Тя отказва да се извини за престъпленията си и настоява, че е невинна, въпреки че се е признала за виновна.

„Аз само помагах. Направили са грешка с мен. Трябва да се явявам в център в Кройдън, защото съм под имиграционен контрол. Мисля, че ще остана във Великобритания. Не могат да ме изгонят“, заяви тя.

Съседи разказват, че до жилището ѝ често пристигат пратки и че тя и съпругът ѝ носят скъпи дрехи.

Един от българите, източили над 50 млн. паунда на Острова, настоява да бъде депортиран у нас

Една от съучастничките ѝ – Патриция Панева, спечелила поне 225 000 паунда от схемата – също живее спокойно в източен Лондон.

Престъпната група е използвала около 6000 откраднати самоличности, включително имена на деца, живеещи в България, за да подава фалшиви заявления за помощи.

Те са изградили три т.нар. „фабрики за помощи“ в Лондон, където са произвеждали фалшиви договори за наем, подправени фишове за заплати и фалшиви писма от наемодатели, работодатели и лекари.

Схемата е разкрита, след като български следовател сигнализирал британските власти за престъпници от Сливен, които внезапно са се сдобили с големи суми пари.

До момента властите са успели да възстановят около 1 милион паунда и се опитват да конфискуват още толкова – малка част от първоначално откраднатите средства.

Прокурор Гарет Мъндей заяви пред съда, че това са суми, които властите могат да проследят, като една от обвиняемите е признала, че е прехвърляла пари в брой в чужбина.

„Това е позорно престъпление срещу британските граждани и ние предприемаме строги мерки за възстановяване на откраднатите средства. Ако участниците не върнат парите в определения срок, те могат отново да бъдат изпратени в затвора, а след това и депортирани. По случая с г-жа Тодорова в момента се извършва преразглеждане на решението за отпускане на социални помощи“, заяви говорител на британското правителство.