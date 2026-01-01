Тържествено честване на 118-ата годишнина от създаването на българското военно разузнаване и професионалния празник на Служба „Военно разузнаване“ се състоя днес, 12 януари. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

В района на Службата бе отслужен молебен за здраве от Негово Преосвещенство Браницкия епископ Йоан. В знак на почит и признателност пред паметниците на загиналите български военни разузнавачи бяха положени венци и цветя.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов поздрави ръководството и личния състав на Служба „Военно разузнаване“. „Пожелавам ви да продължите да работите все така отговорно за информационното и разузнавателно осигуряване на дейността на Въоръжените сили и за осигуряване на отбраната на страната.“, каза министър Запрянов.

Той подчерта нарасналата роля на Служба „Военно разузнаване“ в контекста на сериозните съвременни предизвикателства по отношение на националната и глобална сигурност. Министър Запрянов отбеляза изключителното значение на точната, актуална и аналитична информация, предоставяна от Службата на държавното ръководство и на военното и политическото ръководство на Министерството на отбраната.

„Ние трябва да продължим да инвестираме не само в човешкия потенциал на Служба „Военно разузнаване“, но и в нейното техническо обновяване“, каза още министър Запрянов.

Поздрав към личния състав на Служба “Военно разузнаване” отправи и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. “Ползвам повода да се обърна към вас с признателност и уважение за отговорността и всеотдайността, с която изпълнявате функциите и задачите си в интерес на националната и колективната сигурност. Оценяваме активната ви дейност по всички направления”, заяви той.

Той посочи, че в настоящата все по-сложна геополитическа обстановка, с много сериозно милитаризиране на международните отношения и трудно намиране на решения на съществуващите конфликти, множество асиметрични и комплексни предизвикателства пред международния мир и сигурност, очакванията на военното ръководство на Министерството на отбраната към Служба “Военно разузнаване” не намаляват, а напротив. “Убеден съм, че ще защитите доверието, което имаме във вас”, категоричен бе адмирал Ефтимов.

Директорът на Служба „Военно разузнаване“ бригаден генерал Венелин Венев благодари за оказаната чест и внимание от страна на официалните гости и подчерта, че Службата успешно изпълнява възложените ѝ задачи. Той изрази признателност към Министерството на отбраната и Щаба на отбраната, както и към личния състав за проявения професионализъм.

По време на честването за проявен висок професионализъм бяха наградени военнослужещи и цивилни служители от Служба „Военно разузнаване“.

През 1908 г. на 12 януари (нов стил) влиза в сила Указ № 190 на княз Фердинанд, с който Информационното бюро към Оперативното отделение на Щаба на армията се трансформира в Разузнавателна секция. През 1997 г. датата 12 януари е обявена с министерска заповед № ОХ-49 от 11.02.1997 г. за официален празник на българското военно разузнаване.