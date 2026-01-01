Регионалната здравна инспекция във Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари. Това съобщи директорът на инспекцията Цонко Паунов след заседание на Областния щаб за борба с грипа.

Предложението е учениците да минат на онлайн обучение, свижданията и плановите операции в болниците да бъдат прекратени.

Предвижда се детските градини и яслите да продължат да приемат деца, но при засилен медицински контрол.