Пътят Велинград-Сърница ще остане затворен до пълното му обезопасяване.

"По-голямата част от засегнатата пътна отсечка, която се намира на територията на община Велинград, е грубо почистена, но след падналите снеговалежи, експертите смятат, че все още се наблюдава откъсване на нови скални маси и това създава риск за живота и здравето на хората", съобщи областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова за пътната отсечка, която през вчерашния ден беше затворена заради паднала скална маса.

Внимание: Много опасно време на 5 февруари – червен код за обилни валежи

"Очаква се фирма „Геозащита“ да направи обследване на ската над засегнатия път, за да се прецени необходимостта от допълнителното му обрушване и обезопасяване.

Предстоят и дейности по почистване на коритото на река Рибна, която също е засегната от активиралото се срутище", уточнява още Кайтазова, цитирана от пресцентъра на администрацията.

Движението по пътя Велинград-Сърница при 16-и километър, след разклона за село Кръстава, остава ограничено поради свличане на скални маси. Обходният маршрут е от Сърница по пътя Батак-Пещера-Пазарджик и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", посочват от Агенция "Пътна инфраструктура".

В неделя беше обявен оранжев код за обилен снеговалеж и виелици в областта.