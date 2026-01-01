С поднасяне на цветя пред паметника на Гоце Делчев на площад „Македония“ в Благоевград бяха отбелязани 154 години от рождението на революционера.

БТА

Възпоменателната церемония събра представители на местната и държавната власт, Българската армия, образователни и културни институции, политически партии, обществени организации и граждани.

БТА

Цветя в знак на признателност към делото на Гоце Делчев положиха кметът на Благоевград Методи Байкушев, областният управител Георги Динев, председателят на Общинския съвет Антоанета Богданова, военнослужещи и представители на различни институции.

В словото си кметът Методи Байкушев разказа история, свързана с учителската дейност на Гоце Делчев. „Един от големите български краеведи, търсейки следи за Гоце Делчев в Банско, открива на тавана на училището дневника, който Делчев е водил като учител – не личен дневник, а този, в който е отбелязвал отсъствията и оценките на своите ученици“, каза Байкушев.

БТА

По думите му, след дълго издирване краеведът намира възрастен човек, чието име фигурира в списъка. „Когато го попитали дали познава Гоце Делчев, човекът се изправил, свалил шапката си и казал: ‘Когато говорим за Гоце Делчев, се стои прав’“, допълни кметът.

БТА

Методи Байкушев припомни, че Делчев е роден в Кукуш и е възпитаник на Солунската българска мъжка гимназия. Той постъпва във Военното училище в София, откъдето е изключен, защото се противопоставя на една несправедливост спрямо юнкерите, а не поради разпространение на идеи, както по-късно се твърди, заяви кметът.

БТА

„Гоце Делчев е човек, който ясно е осъзнавал, че свободата на Македония минава през обединението на всички етноси в нея. Той не е имал омраза към етнос, а омраза към тиранията“, каза още кметът.

По думите му, Делчев е бил хуманист, който в писмата си настоява военните действия да се извършват далеч от българските села и без да се застрашава мирното население.

БТА

Георги (Гоце) Делчев е роден през 1872 г. в град Кукуш. Той е сред водещите идеолози и организатори на Българските македоно-одрински революционни комитети и на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Загива през 1903 г. в сражение край село Баница.