Русия обяви днес, че е превзела още две села в Източна Украйна, предаде ТАСС.

Тази новина не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи във всекидневната си сводка за превземането на Степановка в източната Донецка област и на Новоукраинка в в съседната Запорожка област.

Степановка се намира в Константиновски район. Тя отстои на около 5 километра югозападно от град Константиновка, към който руската армия настъпва.

Новоукраинка се намира в източната част на Запорожка област, близо до административната граница с Днепропетровска област.

Вчера Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че въоръжените сили на страната разширяват зоната си на контрол в района.

В редовната си сутрешна сводка Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, цитиран от Укринформ, за 153 сражения вчера.

За пореден ден най-сложна е била обстановката на Покровското направление в Донецка област и край Гуляйполе в Запорожка.

Русия редовно съобщава за превзети села в източни украински области, където напредва бавно, но методично. За сметка на това тя отдавна не е установявала контрол над някой по-голям украински град, като в момента се водят ожесточени сражения за Покровск, както и за Купянск, Харковска област.

Новината за превзетите поредни села дойде на фона на започналия днес в Абу Даби нов кръг от мирните преговори с участието на двете страни в конфликта и САЩ.

Русия ще продължи военните действия, докато Украйна не вземе "съответните решения", предупреди междувременно Кремъл.

Киев, от своя страна, каза, че поредният кръг преговори с Москва ще се фокусира върху военни въпроси.