Русия потвърди, че планираните за уикенда преговори с Украйна и Съединените щати в Абу Даби са били отложени за сряда. Причината, според Кремъл, е проблем с координацията на графиците.

„Първоначално те бяха насрочени за тази неделя. Необходимо беше обаче допълнително съгласуване на програмите на трите страни“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти. „Сега, в сряда и четвъртък, вторият кръг действително ще се проведе. Той ще бъде в Абу Даби. Можем да го потвърдим“, добави той.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви още в неделя, че тристранните разговори ще се състоят в сряда и четвъртък в столицата на Обединените арабски емирства.

"Украйна е готова за съществени преговори и ние сме заинтересовани от резултат, който ще ни доближи до реално и достойно прекратяване на войната“, заяви той в публикация в Telegram.

Преките преговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ бяха планирани за неделя в Абу Даби, но бяха променени.

