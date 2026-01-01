Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че светът става много опасен, но Русия не иска глобален конфликт, предаде Ройтерс.

Нашествието на руските сили в Украйна през 2022 г. предизвика най-голямата конфронтация между Запада и Москва от времето на Студената война. На фона на случващото се пратениците на американския президент Доналд Тръмп се опитват да договорят прекратяването на конфликта между Русия и Украйна.

В интервю от резиденцията си извън Москва пред Ройтерс, руската държавна новинарска агенция ТАСС и руския военен блогър "WarGonzo" Медведев похвали Тръмп и заяви, че е обнадеждаващо, че контактите с Вашингтон са били възобновени.

Медведев, който неведнъж е отправял остри критики към Киев и западните сили, като предупреждаваше за рисковете от ескалация на войната към ядрен "апокалипсис", обаче заяви, че Западът многократно е игнорирал руските интереси.

"Ситуацията е много опасна... Прагът на болка изглежда спада", заяви Медведев.

"Не ни интересува глобален конфликт. Не сме луди. Казано е стотици пъти. Кой се нуждае от глобален конфликт?", отбеляза заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия. "За съжаление, глобален конфликт не може да бъде изключен", подчерта той.

Путин и Тръмп неведнъж са споменавали рисковете от ескалация на конфликта в Украйна, въпреки че европейски дипломати твърдят, че Москва умело е използвала картата на ескалацията, за да сплаши съюзниците на Украйна и да ги накара да не се ангажират прекалено силно във войната.

Украйна и нейните европейски съюзници представят войната, конфликтът, довел до най-голям брой жертви на континента от Втората световна война насам, като империалистка завоевателна кампания от страна на Москва и твърдят, че ако Русия спечели в Украйна, един ден ще атакува НАТО - твърдения, които Русия категорично отхвърля, отбелязва Ройтерс.

Медведев заяви, че предложението на европейските сили да разположат войски от страните от НАТО в Украйна като част от предложените гаранции за сигурност и предполагаемото мирно споразумение е неприемливо за Москва. "За какъв вид гаранции можем да говорим, ако на територията на такава държава е разположен чужд контингент от неприятелски държави-членки на НАТО", каза той и подчерта, че условията на Русия за прекратяване на конфликта са непроменени от 2024 г., когато президентът Путин ги изложи в реч пред министерството на външните работи.

По време на интервюто Медведев коментира и въпроса около подновяването на договора "Нов СТАРТ", който изтича на 5 февруари, като заяви, че ако договорът изтече без да бъде заменен, тогава светът трябва да бъде обезпокоен, защото за първи път от началото на 70-те години на миналия век най-големите ядрени сили няма да разполагат със споразумение, което да ги ограничава.

"Не искам да кажа, че това веднага означава катастрофа и че ще започне ядрена война, но все пак всички трябва да бъдат обезпокоени от това", заяви Медведев, като добави, че договорите за контрол над въоръженията играят "решаваща роля не само за ограничаване на броя на ядрените глави, но и като начин за проверка на намеренията и за осигуряване на известна доза доверие между големите ядрени сили".

Договорът "Нов СТАРТ", който бе подписан през 2010 г. от тогавашния американски президентите Барак Обама и руския президент по онова време Дмитрий Медведев, установява ограничения в броя на стратегическите оръжия, които всяка от страните би използвала срещу жизненоважните политически и военни центрове на другата в случай на война, посочва Ройтерс. Споразумението ограничава броя на разположените стратегически бойни глави до 1550 за всяка от страните и не повече от 700 ракети и бомбардировачи, които да могат да ги носят. Преди няколко дни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия все още чака САЩ да отговорят на предложението на Путин за неформално удължаване на срока на действие на разпоредбите на последното все още действащо споразумение за ядрените оръжия.

Попитан за поредицата от глобални събития във Венецуела и Гренландия, на които светът стана свидетел през януари, Медведев отговори, че всичко това е било просто "прекалено много".

Той заяви, че твърденията на Запада за руска или китайска заплаха за Гренландия са неверни "страшни истории", измислени от западни лидери, за да оправдаят собственото си поведение.

"Тази така наречена заплаха от Русия и Китайската народна република (КНР) е просто страшна история", заяви Медведев. "Това наистина е сериозно предизвикателство за единството на Атлантическия съюз", подчерта бившия руски президент. "Може би всичко ще се развие по-спокойно, без военна интервенция и сражения в рамките на НАТО", добави той.

Що се отнася до случващото се във Венецуела и отвличането на Нниколас Мадуро, Медведев заяви, че извършената от САЩ "кражба" на сваления президент на Венецуела е разрушила международните отношения и може да бъде счетена от Каракас за акт на война.

"Това, което се случи с президента Николас Мадуро, е очевидно нарушение на всички норми на международното право", заяви Медведев. "Това разрушава цялата система на международните отношения", подчерта той и добави, че ако американският президент Доналд Тръмп бъде "откраднат" от чужда сила, Вашингтон със сигурност ще го сметне за акт на война.