Русия изстреля тази нощ ракета и над сто дрона срещу Украйна, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от Франс прес – ден след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва е приела да спре ударите „за една седмица“.

„За времето от 18 ч. на 29 януари и в нощта срещу 30 януари врагът изстреля балистична ракета „Искандер-М“, както и 111 дрона“, съобщиха украинските ВВС.

Атакувани са 15 локации в Украйна, като украинската ПВО е свалила 80 дрона.

Вчера Тръмп заяви, че „лично“ е поискал от руския президент Владимир Путин да спре ударите срещу Киев и други украински градове „за една седмица“ и увери, че руският президент „е приел да го направи“, докато Украйна преживява много студена вълна.

По молба на Тръмп: Путин е съгласен да не нанася удари в Украйна една седмица

Белият дом не даде повече подробности за рамката на това изненадващо спиране на огъня, договорено преди срещата на руски и украински представители за директни преговори в ОАЕ в неделя.

Украинският президент Володимир Зеленски снощи заяви, че разчита на помощта на САЩ за спиране на руските атаки срещу енергийната система на Украйна за седмица.

Доналд Тръмп заяви, че е отправил искането заради „изключителния“ студ в Украйна, в момент, когато страната е изправена пред сериозни прекъсвания на електроснабдяването и отоплението заради руските удари срещу енергийната инфраструктура на съседната страна в продължение на седмици.

Според Хидрометеорологичната служба на Украйна от неделя до вторник „се прогнозира много студено време“ в източноевропейската страна, като се „очаква нощните температури да паднат от -20 до -27 градуса, а на места до -30 градуса“.