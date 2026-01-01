Украйна е изправена пред „хуманитарна катастрофа“ в резултат на непрестанните руски удари, които оставят стотици хиляди цивилни без отопление и електричество в разгара на зимата, предупреди ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас.

Независимо от водените от Съединените щати разговори в Абу Даби за прекратяване на войната, Русия продължава да бомбардира украинците, „да ги оставя да замръзват, за да ги принуди да се предадат“, заяви тя, цитирана от АФП.

„Зимата е много сурова и украинците страдат изключително много. Там се очертава хуманитарна катастрофа“, подчерта Калас малко преди началото на срещата на външните министри на ЕС в Брюксел.

Русия засили ударите си срещу електроенергийната и отоплителната инфраструктура на Украйна, потапяйки населението в мрак и студ при температури, спадащи до минус 20 градуса.

Европейският съюз търси начини да засили подкрепата си за украинската електропреносна мрежа и подготвя нов пакет от санкции срещу Москва преди четвъртата годишнина от руската инвазия в Украйна следващия месец.

Шведският външен министър Мария Стенергард призова за „пълна забрана на морските услуги за всички руски кораби, които превозват въглеводороди“, с цел допълнително ограничаване на петролните приходи на Москва.

Тя настоя още за забрана на вноса на торове от Русия и за прекратяване на износа на луксозни стоки от ЕС към страната.

„Трябва да окажем по-силен натиск върху Русия. Това е единственият начин да бъдат спрени убийствата“, заяви Стенергард. От началото на инвазията на 24 февруари 2022 г. ЕС вече е наложил 19 пакета санкции срещу Русия.

Кая Калас съобщи също, че Европейският съюз ще добави Русия към черния си списък за пране на пари.

Естонският външен министър Маргус Цахкна от своя страна призова държавите членки да наложат координирана визова забрана за руснаци, участвали в бойните действия в Украйна. „Това са наистина лоши хора и трябва да ги включим в черен списък“, заяви той.