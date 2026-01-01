Руска въздушна атака през нощта срещу украинската столица остави хиляди домове без отопление при температури от -14°C, заяви кметът Виталий Кличко.

„След тази атака 5635 жилищни сгради остават без отопление“, каза той в Telegram, добавяйки, че голяма част от града е без течаща вода.

Една жена е ранена и е хоспитализирана, каза Кличко, добавяйки, че няколко сгради, включително начално училище, са повредени, предаде АФП.

Тези нови удари идват около 10 дни след най-тежкия удар на Москва срещу енергийната мрежа на Киев от началото на инвазията в Украйна преди четири години.

Атаката, проведена в зората на 9 януари, беше насочена срещу енергийни съоръжения, лишавайки половината град от отопление и оставяйки много жители без електричество в продължение на дни при минусови температури.

Русия изстреля бойни дронове с голям обсег, преди да изстреля крилати ракети към града и региона.

„Общинските и енергийните служби работят за възстановяване на отоплението, водоснабдяването и електроснабдяването в домовете в града“, добави Кличко.

Русия нанася удари по енергийната система на Украйна от началото на инвазията си – опит, според Киев, да подкопае морала и да сломи съпротивата на украинците.