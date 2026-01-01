Русия е нанесла удар по детска площадка в центъра на западния украински град Лвов, съобщи на 15 януари губернаторът Максим Козицки.
По предварителна информация няма загинали или ранени вследствие на руската атака с дронове, написа той в Телеграм.
„Взривната вълна изпочупи прозорците на близките сгради — включително на Политехническия институт и на жилищни блокове“, заяви кметът на Лвов Андрий Садовий, цитиран от „Киев индипендънт“.
Садовий уточни, че ударената площадка се намира в близост до паметник на украинския десен националист от началото на ХХ век Степан Бандера и подчерта, че Русия е поразила „символично място“, което „агресорът се страхува най-много“.
Въздушната тревога за Лвовска област е била обявена в 6:09 ч. местно време и отменена в 6:51 ч. Междувременно в соломянския район на Киев отломки са паднали върху покрива на жилищна сграда вследствие на руска атака, съобщи Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската градска военна администрация.
Last night, a Russian drone attacked a children's playground in Lviv and a residential building in Kyiv.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 15, 2026
This morning, Russia attacked Mykolaiv region with a ballistic missile and a Russian drone flew over Kyiv, preparing for new attacks.
It is -15 degrees today.
And they say… pic.twitter.com/HrWaoBR4ee
Русия редовно нанася удари по украински градове и критична инфраструктура, докато продължава войната срещу Украйна. В нощта на 8 срещу 9 януари страната атакува с ракети и дронове, като най-малко четирима души загинаха, а 25 бяха ранени в Киев. Стотици хиляди останаха без електричество, а топлоподаването беше нарушено на фона на спадащи температури.
През същата нощ Русия е изстреляла новата си балистична ракета със среден обсег „Орешник“ по Лвов, съобщи руското министерство на отбраната, определяйки атаката като „ответна мярка“ за предполагаем украински опит за удар с дрон по една от резиденциите на руския президент Владимир Путин — твърдение, което Киев отрече.
Централното разузнавателно управление на САЩ е оценило, че Украйна не е целила резиденцията, съобщиха американски официални представители пред Си Ен Ен на 1 януари.
След втория масиран удар за по-малко от седмица Русия „действа на пълни обороти“, за да унищожи енергийната инфраструктура на Украйна, заяви на 13 януари заместник-министърът на енергетиката Микола Колисник.
Предградията на Киев — Буча, Гостомел и Ирпин — са останали без електрозахранване и течаща вода след руските удари. Аварийни прекъсвания на тока бяха въведени и в Киев, както и в части от Киевска област, съобщи „Укренерго“.