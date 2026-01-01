Киев обяви задължителна евакуация на деца от няколко села в южната част на област Запорожие, посочвайки опасното засилване на боевете и последните руски успехи, предаде АФП.

Зеленски: 1418 дни война, Русия повтаря фашистките престъпления (ВИДЕО)

„Взехме трудно, но необходимо решение – да наредим евакуацията на деца заедно с родителите им или законните им настойници от пет населени места в Запорожска област“, обяви в социалните медии Олексий Кулеба, заместник-министър-председател на Украйна.

Температурите в Украйна са под нулата, а много хора нямат ток и отопление заради целенасочените руски удари по енергийната система. Освен това руската армия настъпва бавно, но методично на юг и на изток.

"Положението в момента навсякъде е трудно, но на фронта е най-тежко", каза Зеленски във видеообръщение. Той отчете студеното време през зимата и ударите на Русия.

„Те повториха малтретирането на хората, повториха фашизма, повториха почти всички най-лоши неща, които се случиха през 20-ти век“, каза още той.

Руските сили са поели контрол над село Комаровка в североизточната украинска Сумска област, съобщи днес министерството на отбраната в Москва, цитирано от Ройтерс.

„В резултат на активните и решителни действия частите на войскова група „Север“ освободиха населеното място Комаровка в Сумска област“, съобщиха в министерството, цитирани от ТАСС.

От там допълниха, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили седем украински управляеми авиобомби и 260 безпилотни летателни апарата от самолетен тип за изминалото денонощие.