Стратегията за преговаряне на украинския преговарящ екип ще бъде променена след атаката на Русия тази нощ срещу украински енергийни съоръжения, при която бяха използвани рекорден брой балистични ракети, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

„Това беше умишлено нападение срещу енергийната инфраструктура, при което бяха използвани рекорден брой балистични ракети“, каза Зеленски. „Руската армия се възползва от предложението на САЩ за кратко преустановяване на ударите не за да подкрепи дипломацията, а за да натрупа запаси от ракети и да изчака най-студените дни на годината, когато температурите в големи части от Украйна падат под -20 °C .“

Следващият кръг от мирните преговори между руски, американски и украински представители се очаква да започне утре в Абу Даби, посочва агенцията.