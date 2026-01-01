Кола потегли на собствен ход и се спря в ограда на къща на бул. “Васил Левски” в Хасково.

Булфото

Инцидентът се случи на оживения булевард около 12:00 часа.

Шофьорът на автомобила паркирал от другия край на улицата до бензиностанцията, но явно е забравил да остави колата си на скорост или да дръпне ръчната спирачка.

Булфото

Возилото е потеглило по инерция, пресякло е четирите ленти на двете платна за движение, качило се е на тротоара и след това се е спряло в оградата на къща, xnews.bg

Булфото

По чудо не се е стигнало до катастрофа с друг автомобил на натоварения булевард. Няма пострадали хора, а оградата е спряла колата да падне в двора на къщата.