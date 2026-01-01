Консултациите при президента Илияна Йотова за назначаването на служебен министър-председател продължават и днес. В президентската институция на „Дондуков“ 2 пристигнаха представители на парламентарната група на ДПС–Ново начало.

"Тези консултации са много необходими за всички нас. Целта е да се проведат честни избори. Стотиците хиляди хора поискаха правова държава и провеждането на честни избори. След промени в Конституцията Народното събрание продължава да бъде постоянно действащ орган. Както до оставката на кабинета, т.е. и в ситуацията на оставка на кабинета, така и във време на служебното правителство. Как ще работи служебният кабинет до голяма степен зависи от политическата отговорност на Народното събрание. Тези трудни решения са свързани преди всичко с бюджет. България работи с удължен бюджет. В ситуация, в която първите месеци на промените и влизането ни в еврозоната, този бюджет от миналата година, знаете добре, не е разчетен за това. Трябва да се преодолее ценовия шок", заяви Йотова в началото на срещата.

Държавният глава подчерта, че "всички признават несъстоятелността на последните промени в Конституцията, довели до лишаване на президентската институция от избор при съставянето на служебен кабинет. Президентът Радев на двата пъти даде тези текстове на Конституционния съд, за да се върне духа на Конституцията за истинско разделение на властите и да бъде съставен служебен кабинет, одалечен от политическото статукво, който да преведе страната през парламентарната криза до съставянето на редовно правителство. Не се получи. Така днес аз трябва да посоча един от темата, който са съгласили да бъда служебен министър-председател".

Йотова подчерта, че при избора им нито президентът Радев, нито тя е имала думата и няма как да носи отговорността за служебно правителство. "Тази отговорност е на Народното събрание. Като спазвам конституционните си правомощия, аз ще възложа мандата на един от тях. Но най-важното е, с общи усилия, да отговорим на очакванията на българските граждани за добре проведени избори, така че да не се налага никога повече те да бъдат касирани", заяви президентът.

Искра Михайлова заяви, че е важно както за тях като народни представители и гражданите да виждат синхрон между двете институции синхрон.

"Напълно съм съгласна с вас и всички колеги, че първата и най-важна задача е да гарантира честни и прозрачни избори, които да доведат до доверие към системата, политическите партии и институциите. За нас това е първа задача за служебния кабинет, който вие ще назначите. Бъдещото служебно правителство трябва да гарантира честни избори. Апелираме то да се отнесе с уважение и към избирателите", подчерта тя.

БТА

"Промените в Конституцията затвърждават отговорността на и на президентската институция, разбира се, и отговорността на Народното събрание. Затова ние днес сме тук, защото вярваме в диалога и ясното осъзнаване на всяка една отговорност на отделните страни в процеса. Според нас, бъдещото служебно правителство трябва да гарантира честни избори, прозрачни избори, избори, които да бъдат доверие в институциите, които организират изборния процес. Но същевременно апелираме служебното правителство да се отнесе с нужното доверие и уважение и към българските избиратели. За съжаление, точно ние като политическа сила имаме горчив опит от проведени в миналото избори, в които бяха нарушени изборните права на български граждани. Поради етнически принцип бяха нарушени права на хора с увреждания, бяха нарушени права на хората в малките населени места. Ние вярваме и се надяваме, че това повече няма да се допусне. По никакъв начин. И вярваме във вашия авторитет за това. Тъй като честността на изборите означава всеки български гражданин да се почувства уважен и да упражни правото си на глас, за да избере своите представители в Народното събрание", заяви още тя.

Михайлова подчерта, че е изключително важно да има контрол за спазването на бюджетната дисциплина в страната.

По думите и освен организацията на изборите, едно служебно правителство трябва да поеме отговорността по някои теми, които засягат пряко живота на гражданите и да работи по тези теми. "Ще започна с превенция на потенциална спекула и гарантиране на нормално провеждане на политиката на ценообразуването, т.е. по най-мекия начин го казвам, за да може да се успокои напрежението, къде е изкуствено, къде не съвсем беше създадено с въвеждането на еврото, но изключително важно е гражданите да усетят контрола, който държавата трябва да упражни за да защити техните права отново. Една така страна на този въпрос е подкрепа за българските земеделски производители, които пък гарантират хранителната верига на българина", заяви тя.

"По отношение на кандидата за министър-председател смятаме, че при действащата в момента Конституция президентът разполага с широк избор. За нашата политическа сила е изключително важно министър-председателят, определен от държавния глава, да бъде човек с доказан административен опит, който познава добре структурите на държавата, а не фигура, носеща характеристиките на конкретна политическа партия", заяви Михайлова.

"При тези промени на Конституцията, аз ще посоча един от казалите "да" петима кандидати за служебен премиер, но това не е мой избор. Авторитет се гради и се използва тогава, когато изборът е на 100% мой. Уверявам ви, че в тази ситуация щях да нося пълната отговорност", заяви президентът.

ПП-ДБ при Йотова: Служебните министри първо да търсят „заложените им мини“ в министерствата (ВИДЕО)

Очаква се от 11.30 часа при държавния глава да отидат представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“, а от 13.00 часа – представители на парламентарната група на „Има такъв народ“.

Покана за среща е отправена и към парламентарната група на „Възраждане“.

Припомняме, че във вторник първи при президента на консултации отидоха от ГЕРБ-СДС с предложение за нов избор на служебен премиер - избор на друг председател на Народното събрание. След тях при Илияна Йотова бяха извикани от парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България".