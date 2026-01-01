ГЕРБ-СДС предлагат на президента Илияна Йотова нов избор за служебен премиер - избор на друг председател на Народното събрание.

Днес представителите на парламентарната група на ГЕРБ-СДС - председателят на НС Рая Назарян, зам.-председателят на НС Костадин Ангелов и зам.-председателят на ПГ Деница Сачева, се срещнаха с президента Йотова.

Президентът ги приветства с добре дошли и им благодари, че са се отзовали. Тя подчерта, че разговорите в никакъв случай не могат да бъдат формални. "Предстоят ни трудни моменти в следващите месеци, но целта ни е обща - прозрачни, честни избори. Няма да бъде лесно в следващите седмици до съставянето на служебния кабинет и след това", каза Йотова.

По думите й най-важната цел е провеждането на честни, прозрачни, добре организирани избори, каквото е било и желанието на стотици хиляди български граждани.

Йотова припомни, че президентът трябва да избира служебен премиер от точно определени 10 лица, избрани и назначени от НС, но от 10, само петима са били съгласни да поемат поста и така кръгът е още по-малък. "Аз ще изпълня конституционните си правомощия и ще възложа мандат на един от тях, но тези консултации са свързани с нещо изключително важно - вашата преценка за най-важните, най-неотложените въпроси, които трябва да решава страната ни", обясни президентът.

"В рамките на оставащите 239 народни представители, вие бихте могла да прецените дали има някой наш колега, който би могъл да изпълни тези ангажименти и ние като най-голяма ПГ се ангажираме с това да подкрепим един нов избор на председател на НС, който би могъл да изпълни конституционния ангажимент като служебен министър-председател", каза Сачева.

"Водени сме от това не за да създаваме допълнително напрежение, а да бъдете максимално свободна, вашият избор да бъде максимално широк по отношение на хората, на които имате доверие. Смятаме, че 8 избора за България са изключително много", обясни още Сачева.

Тя каза, че не разбира каква е била спешната нужда правителството да подава оставка, след като три месеца няма разбирателство за датата за изборите. Сачева изрази предположение, че едно служебно правителство, колкото и да бъде обществено приемливо, може би ще бъде доста ограничено в това да отговори на тези изключително високи очаквания.

"Приемам това предложение за избор на нов председател на НС като вашето дълбоко разбиране за ситуацията, в която сме изпаднали, искам да подчертая, че избор на нов председател на НС е изцяло в ръцете на депутатите - то в никакъв случай не може да бъде нито мое желание, нито моя препоръка, още по-малко избор на конкретен човек, защото съм от хората, които дълбоко вярвам в разделението на правомощията на властите и смятам ,че най-важно е те да работят в тясна координация, но едновременно с това да има и контрол, за да има честни процеси", обясни Йотова.

Тя каза още, че ще предложи идеята на останалите парламентарни групи, но в евентуално малкото време, което остава до изборите не знае дали това е възможно.

"По отношение датата за изборите, правим всичко възможно - и аз, и моят екип, да има първата възможна дата за провеждане на изборите. Нямаме никакво намерение да отлагаме изкуствено и да разтягаме във времето. Водени сме от желанието да чуем всички, както кандидатите, така и ПГ, трябва да има стабилност и разбира се да се съобразим с празниците, защото това се полага на хората и те го заслужават", обясни Йотова.

Йотова провежда първите консултации в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в Конституцията.

Днес от 13.30 ч. е срещата с парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България".

От парламентарната група на "Възраждане" обявиха, че няма да се отзоват на поканата за "поредни консултации с президентката Йотова".

На 30 януари приключиха първата серия от консултации с потенциалните кандидати за служебен министър-председател, включени в т.нар. „домова книга“. В списъка попадат общо 10 длъжностни лица - председателят на Народното събрание, управителят и подуправителите на БНБ, председателят на Сметната палата и двамата му заместници, както и омбудсманът и неговият заместник. Половината от кандидатите за служебен премер приеха да заемат поста: подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и зам.-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Останалите отказаха.

Конституцията не предвижда конкретен законов срок, в който държавният глава трябва да посочи кандидат за служебен министър-председател. След като бъде избран, президентът официално възлага на кандидата да състави служебен кабинет, който да управлява до провеждането на предсрочни парламентарни избори. Кандидатът за служебен премиер трябва да представи предложения за състав на министрите. И тук няма строго фиксиран срок, но по практика процесът отнема около седмица. След това държавният глава издава два указа – за назначаване на служебното правителство и за насрочване на нови парламентарни избори, които по закон трябва да се проведат до два месеца след назначаването на кабинета.