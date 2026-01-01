Президентът Илияна Йотова проведе първите консултации в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в Конституцията.

Днес от 13.30 ч. се срещна с парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България". За срещата с президента дойдоха съпредседателите на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков и Надежда Йорданова, зам.-председателят на групата Божидар Божанов, депутатите Асен Василев, Ивайло Мирчев, Атанас Атанасов и Йордан Иванов.

БГНЕС

Убедена съм, че и вие, както и аз осъзнаваме важността да обединим усилията си за сигурност и стабилност. Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани, които искат честни и прозрачни избори, добра организация на изборите, за да върнем и доверието в българските институции и изборния процес. Минимални ще бъдат промените в Изборния кодекс, посочи президентът Йотова, отбелязвайки, че е приключило заседанието на Комисията по конституционни и правни въпроси, а направените промени са минимални. Очевидно законодателното усилие с това ще бъде изчерпано, заяви президентът.

Едновременно с това да сме наясно, че след последните промени в Конституцията Народното събрание ще продължи да работи, макар че в правилника има възможността за един месец ваканция, но Народното събрание може да заседава във всеки един момент, в който това е необходимо. Т.е. политическата отговорност не е прекъсната по този начин и тя е споделена. До тогава обаче, нека да сме наясно, че все още имаме правителство, което работи в оставка и то не е в отпуск. И някои от належащите проблеми с помощта на парламента биха могли да бъдат решени. За мен е много важно да има и известна преемственост между правителството в оставка и служебния кабинет. Най-малко от гледна точка на това, че тези, които ще поемат този тежък кръст, ще трябва да знаят какво наследство получават, как да продължат и от къде да тръгнат. И тази дейност, и тази отговорност ще продължи до редовното правителство, каза Йотова.

От друга страна, да, много анализатори казват, че избора за следващия служебен министър-председател е много труден. Това е така, но и не е точно така, тъй като промените в Конституцията отредиха да се избират между 10 лица, които са посочени, и както казват законодателите и авторите на промените в Конституцията, демократично избрани от Народното събрание, добави тя.

Искам да кажа тук едно свое собствено разбиране, че тези хора носят голяма отговорност, тъй като те трябва да защитават освен собствения си професионален авторитет и авторитета на най-важната институция в страната, според мен, в една парламентарна република и това е Народното събрание. Аз чух много разъждения по този въпрос, много аргументи за и против. Така или иначе, с днешна дата този списък от 10 лица стана два пъти по-малък. В момента има 5 кандидати за служебен премиер, които са казали "да".

Считам, че тук промените в Конституцията можеха да бъдат малко по-дефинитивни, но не се бъркам в работата на законодателния орган и ние ще работим с текстовете каквито са те. Аз ще изпълня своите конституционни правомощия, ще посоча, ще възложа мандат на един от тези кандидати с ясното съзнание, че в една друга ситуация, при старите текстове, може би моят избор щеше да бъде различен.

ГЕРБ-СДС с предложение за нов служебен премиер: Избор на друг председател на НС

Според Мирчев при предния служебен кабинет честни избори не бяха проведени. Това беше констатирано и от Конституционния съд. Видяхме и как предният служебен премиер обслужваше корупционния модел „Пеевски – Борисов“. Считаме, че това не бива да бъде допускано. За да бъдат проведени честни избори, на първо място трябва да има вътрешен министър, който да направи всичко възможно да противодейства на купуването на гласове. На предните избори ние подавахме сигнали до МВР и до контраразузнаването, но по тях не беше направено нищо. Затова ни е необходим много силен вътрешен министър.

На второ място е нужен министър на правосъдието, който да предложи нов изпълняващ функциите главен прокурор, смята още той.

На трето място трябва да се гарантира, че средствата, които се отпускат на общините, няма да се използват за купуване на гласове — практика, която виждаме като част от модела „Пеевски – Борисов“ в Народното събрание.

Следващо важно направление е Министерството на земеделието и горите — там трябва да се гарантира, че служителите, техните семейства и самите институции по никакъв начин няма да упражняват контрол върху хората и върху начина им на гласуване. На подобни случаи сме ставали свидетели многократно.

И не на последно място по значение, служебният кабинет трябва да предприеме изключително важна стъпка — спиране на източването на здравеопазването и даване на реален старт на реформите, поискани от младите лекари, част от големите протести, които също доведоха до падането на това управление — нещо, което самото управление така и не разбра, заключи Мирчев.

На второ четене: Правната комисия прие да се ограничи броят на секциите в страни извън ЕС до 20

Според Асен Василев първата задача на служебния кабинет са честните избори, а втората е всички тези натрупани проблеми и потенциални рискове да може да ги оповести ясно към българските граждани и да ги управлява, така че да не нанесат щета на България и икономиката ни.

Изтича дерогацията за Лукойл, не знаем до къде е стигнал този процес. Има и още няколко ключови неща, свързани с нормално функциониране на бизнеса. Парламентът е натворил доста глупости със закони. Има взето решение на КЕВР за вдигане на цените на водата, което обаче не е изпълнено и сме в нарушение. Имаме наказателна процедура, свързана с българските болници, които не правят търгове за лекарства. Служебният кабинет ще трябва да работи с нашите европейски партньори. Задачата не е лесна, отбеляза Асен Василев.

Николай Денков припомни, че е бил поканен за служебен министър през 2017 г. Още първата седмица се оказа, че предишният редовен министър беше нарушил доста тежко регламентите, свързани с европейските средства, но беше направил така да станат нещата, че първата седмица ние като влезем в министерството, да се представи, че се спират средствата по Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж, защото е дошло ново правителство. В един идеален свят служебното правителство трябва да се занимава само с провеждането на честни избори, в един реален свят то трябва, разбира се, да движи всички процеси, важни за държавата. В един реален български свят първото нещо, което трябва да направи всеки министър, е да погледне какви мини и какви бомби са заложени в министерствата защото почти във всяко министерство, ще има такива. Моят съвет към служебните министри е максимално бързо да ги извадят на бял свят, защото това е единственият начин да ги обезвредят навреме. Иначе има опасност целият период да премине в организиране на активни акции, и вместо да се занимаваме с организиране на честни избори, да се занимаваме със стачки, които са организирани предварително.

По думите на Денков сегашният изпълняващ длъжността ръководител на ДАНС е същият, който премахна машините за местните избори. "Не виждам каква е гаранцията, че няма да се случи нещо подобно и на тези избори при положение, че същият човек беше оставен. Не видях никъде да се прави анализ как ще използваме резултатите от Конституционния съд, за да се опитаме да премахнем злоупотребите с Изборния кодекс. Моят призив към служебните министри и премиер е да си дадат сметка, че те се намират на бойното поле и ако искат да си свършат работата от първия ден трябва да са наясно каква е тяхната истинска задача, а не тази, която в един идеален свят, може би, си представят.

По-рано във вторник президентът проведе консултации с парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

Сравнително абсурдно и комично – на г-н Борисов му остават 20 дни за да изпревари Станко Тодоров като премиер и вероятно за това иска промяната в председателството на НС, коментира пред журналсти, след като излезе от срещата с Йотова, Божидар Божанов.