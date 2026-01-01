Парламентарната комисия по труда и социалната политика прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Министерския съвет. С предложенията се предлага въвеждане на мултифондове в допълнителното пенсионно осигуряване. Законопроектът беше приет с 13 гласа „за“, четири – „против“, без „въздържал се“.

Предоставя се възможност за осигурените да избират по какъв начин да бъдат управлявани техните пенсионни спестявания, като се отчита различната толерантност към риска на отделните категории хора в различните фази на жизнения им цикъл, пише в мотивите към законопроекта.

Предвижда се създаване на подфондове с различен инвестиционен профил, каза заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев при представянето на законопроекта. Промените целят повишаване на защитата на осигурените лица, увери той. Ананиев подчерта, че законопроектът е резултат от дългогодишни дискусии и диалог между съответните институции и социалните партньори. Той добави, че към законопроекта има изразена широка подкрепа, като са взети под внимание и направените бележки.