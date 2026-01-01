КНСБ подкрепя въвеждането на мултифондовете в пенсионния модел на страната, от КТ "Подкрепа" смятат, че сега не е моментът за тях. Тези позиции изразиха ръководствата на двата най-големи синдиката в България по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Съветът обсъди проект на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от министъра на финансите. С измененията се въвежда мултифондов модел в капиталовите стълбове с цел създаването на подфондове с различен инвестиционен профил и възможност осигурените да могат да решават дали спестяванията им по партидите да се управляват по-динамично, за да им носят по-висока доходност, или предпочитат да заложат на балансиран или консервативен подход.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров, заяви че синдикатът подкрепя проектозакона в голямата си част. Основните принципи и предложения са споделени от нас, посочи Димитров. Според него обаче "дяволът е в детайлите" и затова трябва да има допълнителни мерки, които да допълнят законопроекта.

Димитров определи като позитивна тенденцията за ограничаването и намаляването на удръжките от всяка вноска и увеличаването на дела и тежестта на свързаните с инвестициите възможности за доходност. Колкото по-висока доходност, толкова повече ползи, както за осигуреното лице, така и за пенсионното дружество, което е дало съответното усилие това да се случи.

От КНСБ оцениха като позитивно обвързването на размера на пенсиите от допълнителното пенсионно осигуряване с минималната работна заплата, а не с минималната пенсия. Димитров приветства повишаване на изискванията към кадровия потенциал и осигурителните посредници. Той обаче критикува липсата на цялостната системна визия за начина на промяна и гарантирането на усъвършенстването на капиталовата част от пенсионното осигуряване.

Задължителното допълнително пенсионно осигуряване на практика не се случва на базата на осъзнат избор, коментира Димитров и подчерта, че има очевидна нужда законопроектът да адресира този съществен проблем.

От КНСБ настояват да се ликвидира служебното разпределение на пенсионните фондове. Трябва да бъде гарантиран изборът на фонд, каза Димитров. Той предложи Комисията за финансов надзор да направи електронна платформа, в която работодателят една седмица преди изтичане на тримесечния срок за избор на фонд да информира новопостъпилите лица за възможностите за избор на фонд, като фондовете също да имат достъп до тази платформа. Димитров предлага работодателите да организират информационен ден за тези лица, които са новопостъпили и не са избрали фонд. Целта е да се гарантира, че ще има информиран избор, обясни идеята президентът на КНСБ. Той добави, че всички пенсионни дружества работят с осигурителни посредници, които са хиляди, и изискванията към тях ще нарастват.

Ако служебното разпределение на пенсионните фондове се ликвидира и информираният избор се приеме, като фондовете имат ангажимента всяко тримесечие да информират хората за възможностите, от КНСБ смятат, че удръжките от вноските във фондовете на служителите не трябва да бъде нулирана.

"Ако тук седеше някой класик, той щеше да възкликне, кой разпореди това безобразие", заяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов по време на заседанието на Тристранния съвет. Според него не е сега моментът да се обсъждат проектозакони с такава голяма важност с хоризонт 25 години, защото това е средният период, в който се развива една пенсионна система. Законопроектът се внася от правителство в оставка и трябва да се разглежда от парламент, който има месец до месец и половина хоризонт, което не е честно към обществото, заяви Димитър Манолов.

Президентът на КТ "Подкрепа" каза, че е изключително доволен, че чува по време на днешното обсъждане неща, които преди 15 години е говорил само той и заяви, че "всичко щеше да е вярно, ако вторият стълб беше доброволен". Ще правим мултифондове и ще вкарваме хората насила в тях, без да ги питаме искат ли, или не, на база на произволно избрани параметри, коментира Манолов. Според него хората в различните си възрасти искат различни неща и се държат по различен начин, а с този законопроект им се казва, че нещо ще се случи по определен начин.

Манолов се обяви срещу предлаганите в законопроекта такси, които да бъдат събирани от частния пенсионен фонд. За какво е тази такса, какво върши частният пенсионен фонд, каква услуга предоставя, попита Манолов. Той е против автоматичното разпределение на пенсионни фондове, което според него трябва да се случи само писмено с изрично упоменато разрешение.