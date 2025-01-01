Повече от 360 000 българи работят и след пенсия, за да увеличат средствата си за старини. Това показват данни на НОИ, съобщава БНТ.

Средното увеличение на пенсиите заради допълнителния труд е около 16 лева, а страната ни остава една от малкото в Европейския съюз, където пенсиите не се облагат с данъци. Около 127 000 души са натрупали до пет години допълнителен стаж, като повечето увеличения са скромни – между един и 10 лева, макар че има и рекордно повишение от 385 лева.

Устойчив ръст на работещите пенсионери и увеличение на броя им с повече от 50% за последните пет години отчитат от Националния осигурителен институт. Йордан Ингилизов от Благоевград е бил служител в системата на МВР. След като се пенсионира, продължава да работи като охранител.

"От 2011 г. съм пенсионер и всички години работя. Само шест месеца не съм работил. И работя поради това, че не достигат пенсиите, защото са ни малки пенсиите. Затова работя. Ние се базираме на базата на законността. След като закона ни позволява и имаме и физическите възможности, и искам да си добавя върху пенсията това, което ми се полага", каза Йордан Ингилизов.

"Когато се преизчислява пенсия за осигурителен стаж, то се извършва служебно. Лицето не трябва да подава заявление. Всяка календарна година НОИ, считано то първи април извършва това действие. Без той да идва на място, да подава заявление, тегли данните от системата, които са в НОИ и се извършва самото преизчисление", коментира Антоанета Николова, началник-сектор "Отпускане на пенсии" при ТП на НОИ – Благоевград.

Благоевград се нарежда на шесто място в страната по брой преизчислени пенсии за тази година. Данните на НОИ показват, че в масовия случай увеличението на месечна база е около 16 лева. Има и случай, в който работещ пенсионер е успял да добави към пенсията си повече от 380 лева.

"Не съм целял това и не доближавам тези 300 лева. Трудовото възнаграждение ми е малко и по-малък процент взимам", заяви Йордан Ингилизов.

"Преизчислението за всеки един пенсионер е индивидуално. В зависимост колко като период стаж е положен. Участват критериите индивидуален коефициент, нали период на осигурителен стаж, т.е. самият доход, който получава лицето, е индивидуално за всеки. Колкото повече осигурителния доход е по-голям, толкова е по-голямо увеличението", каза Антоанета Николова.

През тази година са преизчислени над 234 000 пенсии за осигурителен стаж и възраст. Все повече са и работещите пенсионери с инвалидна пенсия – вече почти 129 000, което е с над 23% повече за три години.