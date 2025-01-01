Броят на пенсионерите за юли 2025 г. е 2 057 397, което е увеличение с 11 431 (0,6%) в сравнение със същия месец на 2024 г. Разходите за пенсии са в размер на 13 613,2 млн. лв., което е 56,5% от плана за годината. Спрямо същия период на миналата година разходите за пенсии са с 1 500 млн. лв. (12,4%) повече. Това съобщи Националният осигурителен институт (НОИ), който представи данни относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Общата сума на отчетените приходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) към юли 2025 г. възлиза на 8 540,7 млн. лв., което представлява 56,1% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2024 г. приходите нарастват с 1 118,8 млн. лв. Размерът на извършените разходи към юли 2025 г. е 15 358,7 млн. лв., което е 56,1% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година разходите бележат увеличение с 1 603,1 млн. лв.

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за юли 2025 г. е 1 015,22 лв. В сравнение със същия месец на предходната година средният размер е по-висок с 81,28 лв. (8,7%).

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са тези за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към юли 2025 г. са в размер на 1 632,4 млн. лв., което е 53,1% от плана за годината. Отчетените разходи са с 98,4 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024 г. Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към юли 2025 г. е 6 852,6 млн. лв.

Общата сума на отчетените приходи по бюджета на Учителския пенсионен фонд към юли 2025 г. възлиза на 84,6 млн. лв., което представлява 60,8% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2024 г., приходите нарастват с 13,9 млн. лв. Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към юли 2025 г. са в размер на 66,9 млн. лв., което е 53,6% от плана за годината. Извършените разходи са с 9,8 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.

Общата сума на приходите по бюджета на фонда към юли тази година е 2 766,0 хил. лв. От НОИ отбелязват, че това е 86,4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1 074,3 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г. Общо отчетените разходи на фонда към юли 2025 г. са в размер на 2 055,0 хил. лв., което е 42,5% от плана за годината. Извършените разходи са с 1 470,4 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.

Средният осигурителен доход за юни 2025 г. е 1839,37 лв., обявиха от НОИ преди дни.